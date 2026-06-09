埼玉県狭山市在住のAさん（79）は、2月、妻と自宅で就寝中に4人組の強盗に襲われ、目の骨を骨折する重症を負った。納得いかないのは、逮捕された17歳の少年に対する司法の判断である。早々と逆送なしの少年院送致が決まってしまったというのだ。（前後編の後編）＊＊＊【写真】タバコをふかし、眉を剃って…呆気なく逮捕された17〜25歳容疑者たちの「素顔」前編【就寝中に4人の強盗が…バールで頭を殴打され妻と自宅に監禁さ