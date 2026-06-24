男女お笑いコンビ「すてきなひととき」の、ろぱ仔（ろぱこ、35）が24日までにXを更新。結婚と離婚を報告した。ろぱ仔は「【ご報告】去年の7月に結婚しました」と伝え、左手薬指に指輪をはめた写真をアップしたが、同時に「【ご報告その2】今年の4月に離婚しました」とあわせて報告した。結婚生活9カ月でのスピード離婚も「くぅ〜！！！人生っておもしれ〜！！！」と前向きに受け止め、「これといって活動に差し障りはありませんが