インテルがCOMPUTEX TAIPEI 2026で公開した携帯型のゲーミングPC向けプロセッサ「Intel Arc Gシリーズ」のArc G3について、改めてパフォーマンスや機能面など主要情報の詳細をお届けする。あわせて、Arc G3と同様にIntel 18Aベースの新たなプロセッサとして4月に発表されていた「Wildcat Lake」の情報もまとめてお届けする。今回の内容は、同社が日本国内の業界記者向けに製品の技術詳細を解説する目的で定例開催している催しで、6