FIFAワールドカップ2026・グループL第2節が現地時間23日に行われ、パナマ代表とクロアチア代表が対戦した。パナマ代表は2018年のロシア大会以来、2大会ぶり2度目のFIFAワールドカップ出場。17日開催の今大会初陣ではガーナ代表と対戦し、FIFAワールドカップで初の勝ち点獲得が目前に迫っていたが、後半アディショナルタイムの失点で痛恨の黒星スタートとなった。対するクロアチア代表は、ロシア大会で準優勝、前回のカタール