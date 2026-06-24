2人の女性への2件の暴行罪で在宅起訴されたタレント「デヴィ夫人」こと、本名デヴィ・スカルノ被告（86）の初公判が23日、東京地裁で開かれ、被告は起訴内容をおおむね認めた。被告は黒のワンピース、ハイヒール姿に、真珠のイヤリング、ネックレス、指輪など装飾品をまとって出廷。「自分の身から出たサビ。大変反省しております」などと述べた。起訴状によると、ともに東京・渋谷区で起きたもので、1件目は昨年2月に当時秘書のA