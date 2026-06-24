セブン‐イレブンが6月10日の1日限定で実施したスムージー半額キャンペーン。当日、専用マシンに長蛇の列ができ、数十分の待ち時間が発生するケースも珍しくなく、「買えなかった」という報告がSNSで相次いだ。また、「購入したスムージーをその日は持ち帰って冷凍しておき、後日専用マシンで攪拌（かくはん）する」という“ライフハック”を披露する人もSNSに現れ、その是非も議論されるなどいろいろな意味で盛り上がりを見せた