ペンタブレットについて、WindowsやmacOSではメーカー製ドライバーを入れるだけで済む場合でも、Linuxではメーカーが公式対応していなかったり、独自ドライバーしか選べなかったりすることがあります。イラストレーターのデビッド・ルボワ氏がペンタブレットメーカーにLinux向けの自由でオープンなドライバーへの協力を求めたところ、メーカー側から断られた経緯についてのブログを投稿しました。Why Drawing Tablet Brands Won't