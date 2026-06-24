愛知県警は２３日、イラン国籍で愛知県犬山市、自営業の男（５５）を覚醒剤取締法違反（営利目的輸入）容疑などで緊急逮捕したと発表した。逮捕は６日。逮捕容疑は、仲間と共謀して２〜３月、貨物船のコンテナに積んだ機械の部品内に、袋に小分けにした覚醒剤約４０キロ（末端価格約２１億円）を隠し、アラブ首長国連邦から名古屋港飛島ふ頭（飛島村）に輸入した疑い。名古屋税関の検査で発覚した。