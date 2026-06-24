今月上旬の宇都宮市内でのクマ出没を巡り、市は２３日、目撃情報以外で市に寄せられた電話やメールなどの問い合わせが４００件以上だったと明らかにした。多くが殺処分への批判だったが、職員へのねぎらいも含まれていたという。市議会で出井昌子議員の質問に答えた。市内では今月６〜９日、県庁周辺や市内最大の繁華街・オリオン通り商店街などにクマが出没し、市は９日に麻酔銃を用いて捕獲した。市農林生産流通課によると、