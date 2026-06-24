北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）は23日（日本時間24日）、グループL第2節のイングランド―ガーナが米ボストン・スタジアムで行われ、スコアレスドローに終わった。後半、ガーナの決定機を阻止したイングランドDFのタックルに対する判定に疑惑の目が向けられている。イングランドはベリンガム、ケインら大会屈指のタレントが先発に名を連ねたが、リズムに乗り切れずスコアレスのまま後半へ。圧倒的な