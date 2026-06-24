富士急ハイランドは、サンエックスキャラクターの世界観を楽しめる新エリア「サンエックス パラダイス」を8月1日に開業することを発表。当日はオープニングセレモニーも開催される。【写真たくさん】サンエックスの世界観にワクワク！新アトラクション＆限定グッズ新エリアには、リラックマやすみっコぐらしをテーマにしたアトラクションをはじめ、フォトスタジオやショップ、レストランなどを展開し、サンエックスユニバース