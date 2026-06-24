シュート数は19−２だが、スコアは０−０だ。現地６月23日に開催された北中米ワールドカップのL組２節で、FIFAランキング４位（最新確定値）のイングランド代表が、同73位のガーナ代表とアメリカのボストン・スタジアムで対戦。立ち上がりから圧倒的に押し込むも、頼みのハリー・ケインが決定機を仕留め損ねるなどし、最後までゴールを奪えなかった。スコアレスドローで連勝を逃し、グループステージ突破の決定は、パナマと