北中米ワールドカップ開幕から２試合連続でゴールを決めた。日本代表の鎌田大地は株を上げている。かつてプレーした国のメディアも絶賛だ。オランダとの初戦で終盤に値千金の同点弾をあげた鎌田は、続くチュニジア戦で立ち上がりに先制点をマーク。２戦連続で重要な時間帯にネットを揺らし、１勝１分けで４ポイントを獲得した日本に貢献している。イタリアのメディア『DerbyDerbyDerby』は、以前ラツィオでプレーした鎌田に