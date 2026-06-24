【サーティワンで島のどうぶつたちとのんびり夏ライフ！】 開催期間：7月1日～7月31日 B-R サーティワン アイスクリームは、任天堂の「どうぶつの森」とのコラボキャンペーンを7月1日より7月31日にかけて開催する。 【どうぶつの森×サーティワン キャンペーン】 本コラボでは「あつまれ どうぶつの森」の舞台となる無人島を表現したコラボフレ&