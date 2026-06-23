携帯型ゲームPCの市場は、Steam DeckやROG Allyシリーズの登場以降、PCゲームを「机の前」から持ち出すジャンルとして定着しつつある。そこにIntelが新たに投入するのが、携帯型ゲーミングPC向けCPU「Intel Arc Gシリーズ」だ。今回はその上位モデルとなる「Intel Arc G3 Extreme」を搭載するMSIの「Claw 8 EX AI+」を試用する機会を得た。まずはArc Gシリーズの特徴について解説し、後半では実ゲーム10本を用意し、MSI Claw 8 EX