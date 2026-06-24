新キャラクター登場でさらなる展開に期待高まるテレビアニメ『SAKAMOTO DAYS』の第2期が2027年1月に放送されることが発表された。あわせて、ティザービジュアルとティザーPV、監督就任となる中島大輔氏および戸谷菊之介ら追加キャスト3人の情報が一挙解禁された。【動画】新キャラクター登場！公開された『SAKAMOTO DAYS』第2期PVJCC潜入調査へ挑む坂本とシンが背中合わせに描かれた新ビジュアルがお披露目。坂本の手にはJCC編