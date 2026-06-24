【S.H.MonsterArts ビオランテ 若狭湾決戦Ver.】 6月25日16時より予約開始 12月 発送予定 価格：33,000円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.MonsterArts ビオランテ 若狭湾決戦Ver.」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて6月25日16時より予約受付を開始する。発送は12月を予定し、価格は33,000円。 本商品は1989年公開の映画「ゴジラVSビオランテ