『ファッションセンターしまむら』といえば、まず、安い！というイメージが出てくる方も多いと思います。「安さ以外にも魅力がたくさん」と話すのは、プチプラアイテムに精通しているESSEベストフレンズ101メンバーのsakuraさんです。とくにパンツを買うことが多いそうで、その魅力を詳しく紹介します。魅力その1：サイズ展開の豊富さに感動正直、少し前まで私もしまむらは「とにかく安い服が買えるお店」というイメージでした。