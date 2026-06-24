北中米Ｗ杯１次リーグＩ組第２戦（２２日＝日本時間２３日、米国・フィラデルフィア）、異例の雷雨中断を挟んだ試合は前回王者フランスがイラクに３―０と快勝した。エースＦＷキリアン・エムバペ（２７＝レアル・マドリード）が前半１４分にミドル弾を決めて先制。しかしハーフタイムに雷雨の危険性が高まったため、そのまま試合は中断。約２時間後に再開すると後半９分、ＦＷウスマヌ・デンベレ（パリ・サンジェルマン）から