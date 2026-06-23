上質な素材使いと洗練されたデザインで人気のバナナ・リパブリックから、Summer 2026ドレスコレクションが登場しました。旅先でも街中でも映えるラインアップは、快適さと女性らしい美しさを兼ね備えているのが魅力。通気性に優れたリネン素材や軽やかなジョーゼット素材など、暑い季節を心地よく過ごせる工夫が詰まっています。夏のおしゃれをアップデートしたい方は、ぜひチェックしてみてください♡ 素材と