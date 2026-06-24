俳優でモデルの土屋アンナ（42）が23日放送の日本テレビ系『上田と女がDEEPに吠える夜』（後11：59）に出演。過去に受けたデートDVを告白した。【写真】「イケメンだなあ」わが子4人の“顔出し”集合ショットを公開した土屋アンナこの日のテーマは交際中の恋人から受ける暴力「デートDV」。身体的、精神的、社会的、性的、経済的など、さまざまな形の暴力として分類される。土屋は身体的な暴力を振るう男性と交際していた時