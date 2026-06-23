◇パ・リーグオリックス5―0ソフトバンク（2026年6月23日みずほPayPay）オリックス・マチャドは試合後も神妙な面持ちを崩さなかった。「本当に、当ててしまって申し訳なく思っています」。5点リードの9回に登板。2死を奪うも、ソフトバンク・石塚への4球目直球が、顔面付近に直撃した。思わず頭を抱えた助っ人右腕は、危険球により退場処分に。球場を去る際には「自分の中で一生懸命やった結果の中で、ああいうことが起