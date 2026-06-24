【スシロー×「ゼンレスゾーンゼロ」コラボキャンペーン】 期間：6月24日～7月12日 あきんどスシローは、回転寿司チェーン「スシロー」において、HoYoverseが手掛けるファンタジーアクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ」とのコラボキャンペーンを本日6月24日から実施する。 スシローと「ゼンレスゾーンゼロ」のコラボ