旭川地裁で殺人事件の判決直後、法廷内に男が入って建造物侵入容疑で現行犯逮捕された事件で、地裁は２３日、男が傍聴券を持っていなかったと明らかにした。地裁が侵入の経緯を調べている。旭川中央署の発表では、男は自称北九州市門司区の配達業の男（４８）。法廷では被告に懲役２７年の判決が言い渡された直後、男は「死刑やろうが」などと叫びながら法廷外から乱入した。地裁では、希望者に抽選で傍聴券を交付していたが