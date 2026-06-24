現地時間の2026年6月23日、アメリカの半導体株が過去最高値から下落する動きを見せ、記録的な上昇相場の主導役となっていた半導体指数(SOX)が7.9％急落したことが分かりました。Micronやサンディスク、Seagateといった大手企業が軒並み下落しています。Stock market news for June 23, 2026https://www.cnbc.com/2026/06/22/stock-market-today-live-updates.htmlTech rout intensifies as sell-off grips global stockshttps://ww