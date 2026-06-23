6月22日、女優の森七菜が自身のInstagramを更新し、キャミソールドレス姿を披露した。大胆なデザインが注目を集めている。森は《Global OTT Awards》とつづり、イベントに参加したことを報告した。「韓国の釜山で20日、アジア最大規模のストリーミングの祭典『グローバルOTTアワード2026』がおこなわれました。森さんは2025年のドラマ『ひらやすみ』（NHK総合）で助演女優賞にノミネートされています。会場に訪れた森さんは