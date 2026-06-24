巨人７−３広島（セ・リーグ＝２３日）――巨人は三回、浦田の犠飛などで２点を先取。五回に松本の適時打、七回に泉口の３点二塁打などで４点を加えた。戸郷は４連勝。広島は無駄な四球が失点に絡んだ。◇「なんとか打破しなきゃいけない」。決して本調子ではなかった巨人の戸郷が七回途中３失点と粘投できたのは、胸に誓っていた決意と無関係ではないだろう。「鬼門」とされるマツダスタジアムでの今季初登板で、負のイメージ