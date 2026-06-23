6月23日放送で最終回を迎える飯島直子（58）主演『こないだおばさんって言われたよ』。【写真】「美人すぎる」デビュー間もない頃の飯島直子毎話、50代なら誰もが思い当たることばかりで、笑いながら共感してしまうこと必至だ。もしまだ見たことがない方は、ぜひ一度ごらんいただきたい。飯島直子が魅せる50代あるある行動飯島が演じているのは脱サラして小さなドーナツ店を営む54歳の女性。毎回、加齢を感じさせる様々な