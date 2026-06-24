米Anthropicは6月23日（現地時間）、Slack上で「Claude」をチームメンバーの一員として利用できる新機能「Claude Tag」を発表した。Claude EnterpriseおよびTeamプラン向けに、同日からベータ版として提供を開始した。同機能は既存の「Claude in Slack」アプリを置き換えるものである。移行はオプトイン方式で、管理者が30日以内に手続きを行う必要がある。Claude Tagでは、Slackのチャンネル内で「@Claude」とメンションすること