名古屋市内でタクシーの運転手にハサミを突きつけて脅し、現金を奪ったとして、62歳の看護師の女が逮捕されました。 【写真を見る】看護師の女｢刺したろか。ぶっ殺すぞ｣ 乗車マナー注意され…タクシー運転手にハサミ突きつける 現金5000円奪い乗車料金も支払わず逃げた疑いで逮捕 名古屋 逮捕されたのは、名古屋市西区の看護師･筧眞弓容疑者（62）です。 警察によりますと、筧容疑者は5月8日、中区錦でタクシ