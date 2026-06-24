本拠地で先発も2本塁打、5四球など苦しんだ【MLB】メッツ ー カブス（日本時間24日・ニューヨーク）メッツの千賀滉大投手が23日（日本時間24日）、本拠地でのカブス戦に先発したが2回に3ランなど5失点。4回にも2ランを浴びた。さらに2死一塁となったところで降板を告げられた。3回2/3を投げて3安打、5四球の7失点。今季初勝利はまたしてもお預けとなった。初回は3者凡退の立ち上がりも、2回に先頭打者の鈴木誠也外野手への四球