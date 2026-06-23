シミと一言で言っても、医学的病名は「老人性色素斑」「肝斑」「雀卵斑」「炎症性色素沈着」など、さまざまです。種類は多いのですが、いずれも見た目以外に体に害はありません。ただ、まれに初期の皮膚がんをシミと思って放置してしまうことがあります。違いを知り、正しく見分けることが大切です。シミと皮膚がんはどう違う？ 皮膚に「盛り上がりがあるか」は大きな目安まず、さまざまな「ただのシミ」に共通するのは、皮膚にメ