CAGUUUの公式Xが、24日に更新。前日に本田圭佑が「日本中の経営者の皆さん」への“お願い”と題した投稿を行っていたことを受け、早速反応した。【画像】本田圭佑の呼びかけが形に！代表から社員に送られたメールNHKサッカーが「サッカー FIFAワールドカップ2026＼ケイスケホンダ カムバック／次の日本戦は【NHK総合】で放送!!本田圭佑さん・柿谷曜一朗さん・林陵平さん第1戦と同じ現地解説陣でお届け26(金) [総合] 午前7: