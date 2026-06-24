飛行機の窓から海を見下ろすと、そこには巨大な“渦”のような模様が広がっていました。福岡から宮城へ向かう機内で撮影された不思議な光景がThreadsに投稿されると、77万回表示＆7000件を超える“いいね”を集め、「初めて見ました！」「謎すぎて神秘的！！」と驚きの声が寄せられました。【写真】飛行機の窓から見えた渦。まるで「巨大な指紋」のよう写真が撮影されたのは、2026年3月27日の午前8時59分ごろ。福岡から宮城に行く