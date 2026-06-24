ドラゴンクエストからのお知らせ」は、皮肉なことに日本のゲーム史に刻まれる、終わりの見えない混迷を知らしめる結果となった。そして、『株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス』の株価の下落は止まらず、６月に入っても低迷を続けている――。1986年５月27日に第１作『ドラゴンクエスト』が発売されてから40周年の節目となった５月27日（「ドラクエの日」）に、スクウェア・エニックス公式YouTubeチャンネルでは