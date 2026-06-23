青蓮華の夏灯りー青蓮院門跡ーイベントキービジュアル東海旅客鉄道株式会社（以下、JR東海）は、2026年4月16日（木）より実施している「そうだ 京都、行こう。」キャンペーン緑の彩り編において、京都の夏をより深く、特別に楽しんでもらうための新プランおよび最新情報を発表した。近年、夏場の猛暑が背景となり、日中の厳しい暑さを避け、涼しい朝夕や夜の時間を有効に活用する「時間帯分散型観光」へのニーズが高まっている。