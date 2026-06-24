俳優の仲里依紗（36）が、23日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。夫で俳優・中尾明慶（37）の“1番許せない行動”を爆発させる一幕があった。【動画】「結界張ってるのかな？」仲里依紗がイライラ！夫・中尾明慶の“1番許せない行動”仲は「捨てずに片付ける方法を遂に見つけた！ぬいぐるみパラダイスで棺桶スタイルのトカゲのベッドが一気に綺麗になった本気の最強グッズを母は手に入れた」と題した動画の中で、夫婦の寝