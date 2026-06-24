フランス全土を異例の熱波が覆い、最も高い危険度を示す「赤色警報」が全国の半数以上の58県に発令されました。気象当局は、23日は観測史上最も暑い日だったとしています。フランス気象庁は22日、「広範囲で長期にわたる激しい熱波が進行中で、暑さは異常なレベルに達している」として、熱波の危険度を示す4つの警戒レベルのうち最も高い「赤色警報」を、全国96県のうち58県に発令しました。南西部ピソスでは23日、最高気温44．3度