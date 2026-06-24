仕事で疲れて帰宅した日、夕飯の準備ほど憂鬱なものはない。そんな時、手軽に買えるファストフードで済ませられたらどれほど救われるだろうか。しかし、そのささやかな思いが、思わぬ夫婦の不和を生んでしまうこともあるようだ。ガールズちゃんねるに6月下旬、「ケンタッキーフライドチキンは白米と合わない」というトピックが立ち、働く女性たちを中心に大きな反響を呼んだ。トピ主は、仕事から疲れ果てて帰宅した際、一日休みだ