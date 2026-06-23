「おのれ！村重！！」と鬼気迫る演技が記憶に新しい俳優の山谷花純さんの写真集「遠距離、現在此。」（撮影：西村康、税込3850円、KADOKAWA）が2026年6月26日にリリースされます。【写真】美しい…山谷花純さん写真集「遠距離、現在此。」山谷さんはNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」で、荒木村重の妻で、“今楊貴妃”と称される絶世の美女・だしを演じました。6月21日放送回では、村重の逃走により、だしは斬首という悲しい最期を迎え