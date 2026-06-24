現地６月23日に行なわれた北中米Ｗ杯のグループＬ第２節で、クロアチア代表とパナマ代表がトロント・スタジアムで対戦した。立ち上がりから互いに激しいデュエルの応酬で、主導権争いが続いたなか、先にチャンスを迎えたのはパナマ。22分、右サイドからのムリージョのクロスに反応したＪ・ロドリゲスが決定的なヘディングシュートを放つ。これは相手GKリバコビッチの好セーブに阻まれる。その後もパナマが攻め立てる。39分、