◆パ・リーグソフトバンク０―５オリックス（２３日・みずほペイペイ）ソフトバンク・石塚綜一郎捕手がアクシデントに見舞われた。９回２死で打席に入ったが、オリックス・１ボール２ストライクからの４球目が顔面を直撃。そのまま倒れ込んで動けなくなり、小久保監督ら首脳陣も見守るなか、担架で運ばれた。オリックス・マチャドは危険球退場。球場はファンが悲鳴を上げるなど騒然となり、観客席から心配そうに見守る人々で