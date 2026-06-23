6月23日、セブン-イレブンは新たなおにぎりシリーズ『銀しゃりむすび』シリーズを販売。この商品のパッケージは白・黒・シルバーの3色のみを使用し、デザインを簡素化。このパッケージについて、セブン-イレブンはサイトで《商品本来の価値を高めながら、手に取りやすい価格帯を実現》としている。【写真】「こういうのでいい」コストカットしたセブンの“白黒おにぎり”セブンがモノクロおにぎりを販売「中東情勢の悪化に伴い、