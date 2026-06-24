24日未明、群馬県のJR高崎駅近くの駐車場で成人とみられる女性が血まみれで倒れているのがみつかり、その後死亡が確認されました。現場から逃走した車がおよそ1時間後に、埼玉県内で交通事故を起こし、運転していた男性が死亡していて警察が関連を捜査しています。警察によりますと24日午前3時ごろ高崎市のJR高崎駅近くの駐車場で「知り合いの女性が知人男性ともめている」と通報がありました。その後、目撃した近くの住民から「女