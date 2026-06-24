韓国のIT大手、LGエレクトロニクス（LG電子）のオフィスで刃物を振り回し、社員を殺害しようとした協力会社の社員が、身柄を拘束された状態で裁判にかけられた。【写真】犯行後に日本旅行も…男性2人を殺害した韓国サイコパス女性の身元情報6月23日、法曹界によると、ソウル南部地検・刑事2部（キ・ノソン部長検事）は、殺人未遂の疑いが持たれている60代の男を拘束起訴した。男は今年5月27日午前11時頃、ソウル麻谷（マゴク）地区