ソフトバンクグループ（SBG）の孫正義会長兼社長（68）は24日の定時株主総会で「あと10年か15年は（経営者として）頑張る」と話した。かつて60代で事業を継承すると話していた。人工知能（AI）事業の拡大に注力する考えも示した。