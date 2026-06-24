お笑い芸人・みなみかわが23日深夜放送のTOKYO MX『小峠英二のなんて美だ！』（深0：00）に出演。難関大卒業の経歴を明かした。【写真】実はこの方も！「めっちゃ痩せたね！」と話題の関西大卒の女性芸人この日、番組のテーマが裁判だったこともあり、MCの小峠英二（バイきんぐ）から「（傍聴に）行ったことある？」と聞かれると、みなみかわは「ないんですけど、でも僕法学部なので」と明かし、「関西大学法学部なので」と具