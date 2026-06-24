タレントのマツコ・デラックスが、22日放送の日本テレビ系バラエティー『月曜から夜ふかし』に出演。父との関係について口にする一幕があった。【写真】『夜ふかし』マツコ復帰！村上信五とトークを繰り広げる番組では「6月恒例！父の日インタビュー」と題したVTRを展開。VTR後、マツコは「なんかさ、最近の若い人ってさ、ご家族と仲がいい人多いよね」と切り出すと「親父なんて、ほとんど口もきいてなかったわ」と振り返った