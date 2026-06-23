6月22日放送の「月曜から夜ふかし」（日本テレビ系）は冒頭から視聴者がザワついた。【もっと読む】マツコいよいよガラケー廃止か？ 2014年には一度“卒業宣言”していた！MCのマツコ・デラックス（53）がオープニングで、日本時間6月12日に始まったサッカーW杯北中米大会について「今回、行こうと思ってたの」と明かすも、「だけど、入院したじゃん」と続けた。さらに「2カ月も穴開けて、戻ってきて、２カ月休みますって、そ