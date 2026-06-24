スターバックスは24日、桃を主役にした3種の新作ビバレッジ『ピーチ ＆ ピーチミルク フラペチーノ』『チラックス ソーダ ピーチ』『クラフト ジューシー ピーチ ティー』の販売を開始した。とろける果肉とミルクの濃厚な味わいから、炭酸の爽快感、果肉感を存分に楽しめるティーまで、異なる飲み心地で白桃の魅力を表現。夏の訪れを感じさせる桃づくしのラインアップがそろった。【画像】まさにご褒美…！ごろっと桃がたまらな